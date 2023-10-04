деревня Узречье, Бешенковичский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Узречье

Бешенковичский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Улльская волость
30УзречьедеревняЗападная Двина, рекаМартиновского, православногоСлиощинскому сельскому обществу9

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Бешенковичский район, Улльский сельсовет
д Узречье11

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Бешенковичский район, Улльский сельсовет
д. Узречье13

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