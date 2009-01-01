деревня Сёмков Городок, Минский район, Минская область (на 2021) — Familio

Сёмков Городок

Минский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Семково-Городецкая волость
58. Городок Хмарин (Семков), село бывшее владельческое, при реке Гяче, дворов 27, жителей 216, волостное правление (уездный город в 14 верстах), 2 церкви православные, шк Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Семково-Городецкая волость
Городок, местечко4304911414
Городок, фольварок8111414½

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Минский район, Папернянский сельсовет
д Семков Городок193

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Минский район, Папернянский сельсовет
д. Сёмков Городок128

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