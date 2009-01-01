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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
58. Городок Хмарин (Семков), село бывшее владельческое, при реке Гяче, дворов 27, жителей 216, волостное правление (уездный город в 14 верстах), 2 церкви православные, шк Показать все
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Городок, местечко4304911414—
Городок, фольварок8111414½
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Семков Городок193
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Сёмков Городок128