посёлок городского типа Великая Михайловка, посёлок городского типа Великая Михайловка, Одеська область (на 2018) — Familio

Великая Михайловка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
2708Михайловка (Гросулова), мест. вл.при р. Кучургане.35станов. кварт.82217259Еврейский молитвенный дом. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Ново-Петровская волость
683. Михайловка (Гросулова), местечко бывшее владельческое, дворов 67, жителей 351, 1-го стана квартира, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь правосл Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Ново-Петровская волость
местечко Михайловка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Тираспольский уезд, Новопетровская волость
м. Гросулово (Михайловка) (сельское общество)549122615052731
деревня Михайловка на реке Кучурган (сельское общество)141348371719

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16851Велика Михайлівкаселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н ВеликомихайлівськийВеликомихайлівська селищна об'єднана територіальна громада
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