село Саприно, село Саприно, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Саприно

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2284Саприна, слоб. вл.при оврагах Сапринских и колодце.7824111398416Церковь православная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Острожский уезд
Сл. Саприна и хут. Сапринский25Наслед. Лисаневич159657
Сл. Саприна26Ник. Тих. Лисаневич56117
Сл. Саприна28Вас., Тих. и Анастас. Алекс. Лисаневич3214

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Семейская волость
1064. Саприна, слобода бывшая владельческая, дворов 153, жителей 1022, церковь православная, лавка, паровая мельница, 11 ветряных мельниц

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Семейская волость
Саприна (Становское общ., 1-е общ., 2-е общ.)6913слободаСаприновск. Становск., 1-го и 2-го1651160

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8691Саприносело50°23'с.ш.39°53'в.д.M-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Витебское сельское поселение
20641418121с Саприносело
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