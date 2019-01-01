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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2284Саприна, слоб. вл.при оврагах Сапринских и колодце.7824111398416Церковь православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Острожский уезд
Сл. Саприна и хут. Сапринский25Наслед. Лисаневич159657
Сл. Саприна26Ник. Тих. Лисаневич56117
Сл. Саприна28Вас., Тих. и Анастас. Алекс. Лисаневич32—14
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1064. Саприна, слобода бывшая владельческая, дворов 153, жителей 1022, церковь православная, лавка, паровая мельница, 11 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Саприна (Становское общ., 1-е общ., 2-е общ.)6913слободаСаприновск. Становск., 1-го и 2-го1651160
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8691Саприносело50°23'с.ш.39°53'в.д.M-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20641418121с Саприносело