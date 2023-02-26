деревня Чекмово, деревня Чекмово, Пушкинский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Чекмово

Пушкинский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Пушкинский район
39858Чекмоводеревня56°06'с.ш.38°03'в.д.O-37-137

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Пушкинский муниципальный район, Царёвское сельское поселение
46647443236д Чекмоводеревня

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Богословская волость
Дер. Чекмово48587Имения: Глухова и Иванова.
Имение Г. Иванова и Е. Молчановой, при д. Чекмовой 485Московско-Ярославско-Архангельская железная дорога, платформа Спасская. 8

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Дмитровский уезд
2179Чекмово, д. вл.при рч. Толще.4722144044
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