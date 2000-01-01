посёлок городского типа Днепряны, посёлок городского типа Днепряны — Familio

Днепряны

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Каховская волость
256. Британ, селение бывшее владельческое, при реке Конке, дворов 132, жителей 872, молитвенный дом, 3 лавки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Херсонська область
А-25002Дніпряниселище міського типуцентр селищної радиміськрада Новокаховська, селищна рада Дніпрянська

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Днепровский уезд
643Британь, д. и дача вл.при р. Конке.5018112395390Винокуренный завод.
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