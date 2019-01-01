село Кондрыкино, село Кондрыкино, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Кондрыкино

Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Новослободская волость
517. Кандрыкино, село бывшее владельческое, при реке Опаре, дворов 132, жителей 852, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Большеболдинский район
17816Кондрыкиносело54°55'45°03'N-38-043

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Большеболдинский муниципальный район, Сельское поселение Новослободский сельсовет
22609420131с Кондрыкиносело

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Лукояновский уезд, Ново-Слободская волость
с. Кондрыкино139037126

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3226Кондрыкино (Майдан, Кондрыкин Майдан), с. вл.при рч. Пыре и прудах.3511104387367Церковь православная 1.
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