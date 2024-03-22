деревня Нестерово, деревня Нестерово, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Нестерово

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Раздельский сельсовет
д Нестерово226

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Мстиславский уезд
Им. Нестерова40Пав. Игн. Соковичева14442

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Шамовская волость
3Дер. Нестеревопочтов. тр. реке РуфеШамовскому с. о. 71257225Шамовского пр. 8532
58Фол. Нестеровопочтовойречке Рухведв. Карнеевичу, прав. 111Шамовск. пр. 8530

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Подсолтовский сельсовет
д. Нестерово109
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