село Бабка, село Бабка, Павловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Бабка

Павловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Павловский уезд, Александровско-Донская волость
1081. Вабка, село бывшее владельческое, дворов 212, жителей 1622, церковь православная, школа, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Павловский район
7427Бабкасело50°34'с.ш.39°58'в.д.M-37-056

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Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Павловский уезд, Александровско-Донская волость
Бабка (1-е общ., 2-е общ.)5905селоБабкинского 1-го и 2-го3741951

Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Павловский муниципальный район, Александро-Донское сельское поселение
20633408106с Бабкасело

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Павловский уезд
С. Бабка3Александ. и Мих. Вас. Завалиевские4802117

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Павловский уезд
2430Бабка, с. вл.при р. Доне.1210125513521Церковь православная.
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