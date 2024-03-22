- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1081. Вабка, село бывшее владельческое, дворов 212, жителей 1622, церковь православная, школа, 2 лавки
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7427Бабкасело50°34'с.ш.39°58'в.д.M-37-056
Местные сообщества
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Бабка (1-е общ., 2-е общ.)5905селоБабкинского 1-го и 2-го3741951
Находки
Где упоминается данное место
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20633408106с Бабкасело
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Павловский уезд
С. Бабка3Александ. и Мих. Вас. Завалиевские4802117
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2430Бабка, с. вл.при р. Доне.1210125513521Церковь православная.