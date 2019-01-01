рабочий посёлок Большая Мурта, рабочий посёлок Большая Мурта, Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Большая Мурта

Большемуртинский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Большемуртинский район
12146Большая Муртапгт56°54'93°10'O-46-115

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Большемуртинский муниципальный район, Городское поселение поселок Большая Мурта
4610151051рп Большая Мурта#Н/Д

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Больше-Муртинская волость
1440Больше-Муртинское, с., на р. Подъемной; церк. Мих. Архангела [1]; ц.-пр. шк.; врач. пер. п.; госуд. сб. к.; каз. скл. землед. оруд.; п.-т. отд.; хлеб.-з. маг.; каз. вин. Показать все 113253221

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Красноярский округ
81Большемуртинская, с. каз.при рч. Большеподъемной.1065082293200Церковь православная 1.
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