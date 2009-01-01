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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
456. Светиловичи, село бывшее владельческое, при реке Бесяди, дворов 65, жителей 377, церковь православная, больница, 3 лавки
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
ок. Светиловичи
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Светиловичи822
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
Светиловичи54Фед. Гер. Шкляревич1321542
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
11Село Гветиловичитрактер. БесядиСветилович. с. о. церк. земли60 3208 9211 3Светилович. пр. 25050
12Ок. Светиловичитрактер. Бесядикр. Светиловичского общ. (36) дв. и мещ. 129365381Светилович. пр. 25050
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Светиловичи438