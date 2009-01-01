агрогородок Светиловичи, агрогородок Светиловичи, Ветковский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Светиловичи

Ветковский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Столбунская волость
456. Светиловичи, село бывшее владельческое, при реке Бесяди, дворов 65, жителей 377, церковь православная, больница, 3 лавки

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Могилевская губерния, Гомельский уезд
ок. Светиловичи

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Находки

Где упоминается данное место
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Ветковский район, Светиловичский сельсовет
д Светиловичи822

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
Светиловичи54Фед. Гер. Шкляревич1321542

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Столбунская волость
11Село Гветиловичитрактер. БесядиСветилович. с. о. церк. земли60 3208 9211 3Светилович. пр. 25050
12Ок. Светиловичитрактер. Бесядикр. Светиловичского общ. (36) дв. и мещ. 129365381Светилович. пр. 25050

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Ветковский район, Светиловичский сельсовет
аг. Светиловичи438
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