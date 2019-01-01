деревня Зеленевская, деревня Зеленевская, Няндомский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Зеленевская

Няндомский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Няндомский район
477776Зеленевскаядеревня61°47'с.ш.40°52'в.д.P-37-082

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Чат по генеалогии Архангельской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Няндомский муниципальный район, Мошинское сельское поселение
11644428271д Зеленевскаядеревня

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Каргопольский уезд, Мелентьевская волость
Зеленовская88129деревняРусские11263561

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
2110Федоровская (Зеленевская или Зеленинская), д.между озз. Зеленинским и Мошинским.12448½61821
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