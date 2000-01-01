деревня Ратиниеки, деревня Ратиниеки, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads (на 2021) — Familio

Ратиниеки

Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Rēzeknes novads, Ozolmuižas pagasts
Ratinieki100180180ciemsEKS

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Макашанская волость
69РатаникидеревняколодецРежицкого, римско-католическогоМакашанскому сельскому обществу12
70РатаникивыселокколодецРежицкого, римско-католическогоМакашанскому сельскому обществу2
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