починок Средне-Лойгинский, починок Средне-Лойгинский, Дмитриевская волость, Вельский уезд (на 1914) — Familio

Средне-Лойгинский

Дмитриевская волость, Вельский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
починок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Дмитриевская волость
1717Лойгинский-Средне(Прок.) поч.Дмитриевское.Дмитриевский-Николаевскийбывшие государственные2441441917
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