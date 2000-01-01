село Николо-Гай, Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Николо-Гай

Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2556Никольские Гаи, с. вл.при рч. Хупте.251254259241Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Ряжский уезд
С. Никольские Гаи62Пав. Мих. Корелин99315

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Никольская волость
1017. Никольские Гаи, село бывшее владельческое, при речке Хупте, дворов 105, жителей 642, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Никольская волость
село Никольские Гаи17816790171294361734107027сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Никольская волость
Никольские Гаи село5960при реке Хупте10333333867113025волостн. правл.Церк. кам., шк., вол. правл., богад., ветр. мел., кузница и мелочная лавка
С. Никольских Гаев ус. причта5961при реке Хупте741113425Никольские Гаи

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