посёлок Ильино, Володарский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Ильино

Володарский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Мячковская волость
2361Ильина гора деревня483981891812
2362Ильино станция М.-Н. железной дороги385181147
2363Кр. Митрофанова31181147
2364Бр. Никитиных31181147
2365Кр. Ефремова61181147
2366Купца Уткина21181147
2367Т. д. Пешковых51181147
2368Купца Пешкова2118114½8
2369Терского31181158
2370Двор. Ознобишина5218114½
2371Чайное заведение при станции Ильино Ефремова41181147

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Володарский район
17436Ильиносп56°14'42°55'O-38-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Володарский муниципальный район, Сельское поселение Ильинский сельсовет
22631408101п Ильинопоселок

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