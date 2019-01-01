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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1545Большая Лазовка, сц. вл.при р. Лазове.2412100375386
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Козловский уезд
С. Большая Лазовка с дер.10Спицыны1191825
Сц. Большая Лязовка92Варв. Алекс. Рахманинова763816
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
592. Б. Лазовка, деревня бывшая владельческая, дворов 154, жителей 1064, постоялый двор
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
сельцо Большая-Лазовка Спицина«Богоявленско-Суренское» почт. отдел.348
сельцо Большая-Лазовка Харинского«Богоявленско-Суренское» почт. отдел.269
сельцо Большая-Лазовка Рахманинова«Богоявленско-Суренское» почт. отдел.268
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
288848Большая Лазовкадеревня52°40'40°32'N-37-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68624455106д Большая Лазовкадеревня