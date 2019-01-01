деревня Большая Лазовка, деревня Большая Лазовка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Большая Лазовка

Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1545Большая Лазовка, сц. вл.при р. Лазове.2412100375386

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Козловский уезд
С. Большая Лазовка с дер.10Спицыны1191825
Сц. Большая Лязовка92Варв. Алекс. Рахманинова763816

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Песчанская волость
592. Б. Лазовка, деревня бывшая владельческая, дворов 154, жителей 1064, постоялый двор

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Песчанская волость
сельцо Большая-Лазовка Спицина«Богоявленско-Суренское» почт. отдел.348
сельцо Большая-Лазовка Харинского«Богоявленско-Суренское» почт. отдел.269
сельцо Большая-Лазовка Рахманинова«Богоявленско-Суренское» почт. отдел.268

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Петровский район
288848Большая Лазовкадеревня52°40'40°32'N-37-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Петровский муниципальный район, Сельское поселение Рахманинский сельсовет
68624455106д Большая Лазовкадеревня
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