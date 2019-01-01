село Смолинское, Талицкий, Свердловская область (на 2019) — Familio

Смолинское

Талицкий, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9403Смолинское, сел.при истоке Буткинского озера.7090289692791Церковь православная 1. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Смолинская волость
2072. Смолинское, село бывшее государственное, при речках Бутке и Трутихе, дворов 253, жителей 1333, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православна Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Шадринский уезд, Смолинская волость
село Смоленское471330909131843436046659025[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Шадринский уезд, Смолинская волость
1) с. Смолинское на р. Бутке и Крутихе; прав. церк., шк. грам., библиотека епархиальн. попечит., вол. правл., зем. ст., фельдш. п., ветерин. п., еженед. базар по субботам Показать все Смолинское общество393899992Бывшие государственные крестьянеПравославные, единоверцы и раскольникиРусские64

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Талицкий район
91591Смолинскоесело56°38'с.ш.64°03'в.д.O-41-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Талицкий
65724000561с Смолинскоесело

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