деревня Домашовка, деревня Домашовка, Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Домашовка

Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
547Домашевка, д. вл.при руч. Сомовском.20935119128

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Злынская волость
128. Домашевка (Сомово), сельцо бывшее владельческое, при речке Самарке, дворов 46, жителей 314, лавка, баз. по четв. весною.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Злынская волость
Домашевка (деревня)12Полозовские дворы Орловской губернии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Болховский район
290986Домашовкадеревня53°16'с.ш.36°04'в.д.N-37-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Болховский муниципальный район, Новосинецкое сельское поселение
54604428136д Домашовкадеревня
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