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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
547Домашевка, д. вл.при руч. Сомовском.20935119128
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
128. Домашевка (Сомово), сельцо бывшее владельческое, при речке Самарке, дворов 46, жителей 314, лавка, баз. по четв. весною.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Домашевка (деревня)12Полозовские дворы Орловской губернии
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
290986Домашовкадеревня53°16'с.ш.36°04'в.д.N-37-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54604428136д Домашовкадеревня