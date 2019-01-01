деревня Жестелево, Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Жестелево

Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд
1987Жестелево (Жистелева), д. разновед.при безымянном озере и прудах.151054195220

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд
Д. Жестелево32Вас. Гавр. Медовщиков154

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Абабковская волость
135. Жестелево, деревня бывшая государственная и владельческая, дворов 103, жителей 512

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Горбатовский уезд, Абабковская волость
д. Жестелево7291073

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Павловский уезд, Ворсменская волость
Жестелево дер.76Комаровская829Ворсма381256

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Павловский район
17347Жестелеводеревня56°02'43°13'O-38-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Павловский муниципальный район, Сельское поселение Абабковский сельсовет
22642404111д Жестелеводеревня

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