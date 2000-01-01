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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3100Богоявленское (Богоявленье, Благовинье), с. вл.при р. Ресе.12953250284Церковь православная 1. Ярмарка 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
734. Богоявленье, деревня бывшая владельческая, при речке Ресе, дворов 88, жителей 574, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, школа, тор Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Богоявление