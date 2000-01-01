село Богоявленское, село Богоявленское, Мосальский уезд, Калужская губерния (на 1913) — Familio

Богоявленское

Мосальский уезд, Калужская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Мосальский уезд
3100Богоявленское (Богоявленье, Благовинье), с. вл.при р. Ресе.12953250284Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Мосальский уезд, Богоявленская волость
734. Богоявленье, деревня бывшая владельческая, при речке Ресе, дворов 88, жителей 574, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, школа, тор Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Мосальский уезд, Богоявленская волость
село Богоявление
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