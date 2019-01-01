деревня Бильгиш, деревня Бильгиш, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Бильгиш

Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Кубиязовская волость
781. Бильгиш, деревня бывшая государственная, при речке Бильгише, дворов 42, жителей 294, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Аскинский район
522679Бильгишдеревня56°01'00"56°55'00"O-40-138

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Аскинский муниципальный район, Сельское поселение Кашкинский сельсовет
80604419111д Бильгишдеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1027Бальгиш, деревня.при рч. Бальгише.113253410597Мщ. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Балакчинская волость
3Бильгишева, д. при реч. Бильгишке, на прос. дор., мечеть, хл.-з. маг., бак. лав.125878205209Земледелие
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