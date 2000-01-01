деревня Верхняя Передель, деревня Верхняя Передель, Ульяновский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Верхняя Передель

Ульяновский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Козельский уезд, Касьяновская волость
351. В. Передел, деревня бывшая владельческая, при речке Руке, дворов 49, жителей 364, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Ульяновский район
304316Верхняя Передельдеревня53°41'35°54'N-36-084

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Ульяновский муниципальный район, Сельское поселение село Поздняково
29642448111д Верхняя Передельдеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Козельский уезд
1317Передель верхняя, д. вл.при рч. Руке.461640144172
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