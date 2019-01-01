деревня Долманово, деревня Долманово, Окуловский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Долманово

Окуловский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Окуловский район
140567Долмановодеревня58°27'30"33°24'31"O-36-055

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Чат по генеалогии Новгородской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Кулотинское городское поселение
49628154131д Долмановодеревня
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