деревня Большое Романцево, деревня Большое Романцево, Залужская волость, Даниловский уезд (на 1901) — Familio

Большое Романцево

Залужская волость, Даниловский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег крестьянином дер. Большое Романцево Залужской волости Даниловского уезда Николаем Григорьевичем Боровковым в уплату капитального долга по выкупной ссу Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Большое Романцево Залужской волости Даниловского уезда Яковом Андреевичем Боровковым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Даниловский уезд
1245Большое Романцево, д. вл.при р. Уче.445196480

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Даниловский уезд, Залужская волость
д. Романцево Бол.XVII. Общество № 17154725Шаховский приход
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