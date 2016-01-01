деревня 1-е Мальцево, деревня 1-е Мальцево, Большесолдатский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

1-е Мальцево

Большесолдатский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Большесолдатский район
513771-е Мальцеводеревня51°31'35°39'M-36-024

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Большесолдатский муниципальный район, Сельское поселение Любимовский сельсовет
38603425131д 1-е Мальцеводеревня

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Суджанский уезд, Косторнянская волость
Мальцево село50269275Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 4. Военно-конский: 9.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Суджанский уезд
2407Мальцово, с. каз. и вл.при р. Реуте.472250328335Церковь православная 1.
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