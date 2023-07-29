село Курово-Знаменское, село Курово-Знаменское, Марфинская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Курово-Знаменское

Марфинская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Марфинская волость
50. Курово, село бывшее владельческое, дворов 8, жителей 51, 2 церкви православных

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Находки

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Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Марфинская волость
Село Курово, Знаменское тож2913Московско-Ярославско-Архангельская железная дорога, станция Пушкино. 718Фабрика московских купцов Кеворковых, церковно-приходская школа

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
137Курово-Знаменское, с. вл.при р. Уче.286112932Церквей православных 2. Фабрика 1.
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