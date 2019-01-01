село Волчья Александровка, село Волчья Александровка, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Волчья Александровка

Волоконовский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Борисовская волость
474. Александровка, слобода бывшая государственная, при речке Волчьей, дворов 137, жителей 1048, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Волоконовский район
115338Волчья Александровкасело50°29'37°35'M-37-052

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Белгородской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Борисовской волости

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Волоконовский муниципальный район, Волчье-Александровское сельское поселение
14630408101с Волчья Александровкасело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close