село Кривовилька, село Кривовилька, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Кривовилька

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Староконстантиновский уезд, Теофипольская волость
1910. Кривовулька, деревня бывшая государственная, при безымянн. рч., дворов 72, жителей 391, часовня, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-26845Кривовількаселор-н Теофіпольськийсільрада Новоставецька

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Теофипольской волости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close