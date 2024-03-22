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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Дениски10
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Дениски, (б. кор.), ус. (Чехович), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 4½, у. гор. 56 в., вол. пр. 10 м., ст. кв. 49 в., ст. ж. д. Уша 36 в.
Дениски, д., жит. 187 (105 м. 82 ж.), дес. 242, у. гор. 50 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 48 в., ст. ж. д. Уша 33 в.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Дениски34