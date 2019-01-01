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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
618000Кулешовкадеревня51°32'34°56'M-36-022
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38618436121д Кулешовкадеревня
Список населённых мест Курской губернии 1892 года
НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Кулешовка дер.139498Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 16.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1954Кулешовка, д. вл.при рч. Игруни.1719134352