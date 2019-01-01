деревня Кулешовка, деревня Кулешовка, Кореневский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Кулешовка

Кореневский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Кореневский район
618000Кулешовкадеревня51°32'34°56'M-36-022

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Чат по генеалогии Курской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Кореневский муниципальный район, Сельское поселение Пушкарский сельсовет
38618436121д Кулешовкадеревня

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Рыльский уезд, Благодатенская волость
Кулешовка дер.139498Земского начальника: 5. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 16.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Рыльский уезд
1954Кулешовка, д. вл.при рч. Игруни.1719134352
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