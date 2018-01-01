село Перекоп, село Перекоп, Харківська область (на 2018) — Familio

Перекоп

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Валковский уезд, Перекопская волость
212. Перекоп, слобода бывшая государственная, при речке Мже, дворов 412, жителей 2115, волостное правление (уездный город в 9 верстах), церковь православная, школа, 2 лав Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Харьковская губерния, Валковский уезд, Перекенская волость
слобода Перекон

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-23662Перекіпселоцентр сільської радир-н Валківськийсільрада Перекіпська

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Валковский уезд
995Перекоп, слоб. каз.при отвершке рч. Мжи.9станов. кварт.34813221223Церковь православная 1. Волостное правление.
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