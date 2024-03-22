деревня Веселый Кут, деревня Веселый Кут, Корсуновская волость, Александрийский уезд (на 1916) — Familio

Веселый Кут

Корсуновская волость, Александрийский уезд (на 1916)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Александрийский уезд
961Веселый Кут (Красный Кут, Колесникова), д. вл.при рч. Ингульце.6824165249

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Александрийский уезд, Корсуновская волость
хутор Веселый-Кут (Чевпило)1549От Реевки 3 в.
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