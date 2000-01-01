Гатовки
Богинская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- застенок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Готовка, з., (гр. Ф. де-Броэль-Плятера), жит. 15 (7 м. 8 ж.), дес. 118, у. гор. 97 в., вол. пр. 16 в., ст. кв. 50 в., ст. ж. д. Дукшты 54 в.