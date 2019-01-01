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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
26722Ручьидеревня58°32'30°10'O-36-049
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Где упоминается данное место
О рассмотрении плана нового расположения д. Ручьи Передольской волости Лужского уезда. 1903 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 25 Показать все
По ходатайству крестьянина д. Ручьи Передольской волости Лужского уезда Г. Михайлова об отмене приговора общества. 1910 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41633420151д Ручьидеревня
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1850Ручьи, д. вл.при р. Луге.2929175968Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ручьи д.294 стан2446 участок19станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги