деревня Ручьи, деревня Ручьи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Ручьи

Лужский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Лужский муниципальный район
26722Ручьидеревня58°32'30°10'O-36-049

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Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
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О рассмотрении плана нового расположения д. Ручьи Передольской волости Лужского уезда. 1903 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 25 Показать все
По ходатайству крестьянина д. Ручьи Передольской волости Лужского уезда Г. Михайлова об отмене приговора общества. 1910 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Дзержинское сельское поселение
41633420151д Ручьидеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
1850Ручьи, д. вл.при р. Луге.2929175968Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Передольская волость
Ручьи д.294 стан2446 участок19станция Передольская, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
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