- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
93. Шишово, село бывшее владельческое, при реке Лесне, дворов 35, жителей 253, церковь православная
Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
ШишовоСело420544229Кам.-Литовск
ШишевоИмение2544229Кам.-Литовск
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Шишово61
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Шишово58