посёлок Ломцы, посёлок Ломцы, Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Ломцы

Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2937Ломцы (Архангельское), с. вл.при р. Пониковце.18431155170Церковь православная 1. Завод. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Ломецко-Сетушинская волость
841. Грачевка (Архангельское, Ломцы), при реке Паниковце, дворов 23, жителей 460, церковь православная, постоялый двор, ярмарка 6-го июля.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Залегощенский район
63789Ломцыпосёлок52°59'с.ш.36°48'в.д.N-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Залегощенский муниципальный район, Грачёвское сельское поселение
54618407156п Ломцыпоселок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close