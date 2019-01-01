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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о продаже имения крестьян д. Веретьи Вальгской волости Кадниковского уезда за недоимки земского сбора. 1907–1909 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опис Показать все
Дело по жалобе крестьян дер. Веретья Вальгской волости Кадниковского уезда Кузьмина, Андреева, Федорова, Лобова, Рогозина, Морозова и Савельева на приговор уездного съезд Показать все
Дело по прошению крестьянки дер. Веретья Вальгской волости Кадниковского уезда Поповой о возвращении отобранной у нее земли. 1894 г. // Гос. архив Вологодской области. Фо Показать все
Дело о пожаре в с. Веретье Вальгской волости Кадниковского уезда. 1914–1915 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 13900.
Дело по жалобе отставного младшего унтер-офицера, крестьянина деревни Веретье Вальгской волости Кадниковского уезда об отказе ему в назначении ежемесячного пособия от каз Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Вальгской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5198Веретье, д. вл.при р. Вальге.98852479102
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
94ВеретьеВеретьевск.ПреображенскийМарковой1111,549102133
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Веретья8188деревняРусские54114131245
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Веретья (шк. I ст.) 5989деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 72 км. Летнее: —.Зимнее: 152 км. Летнее: —.5454
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
274764Веретьедеревня60°15'с.ш.40°56'в.д.P-37-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640420126д Веретьедеревня