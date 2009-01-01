Населенное место

Яцковщизна, д., жит. 28 (16 м. 12 ж.), дес. 70, у. гор. 33 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Бинякони 38 в.

Яцковщизна, з., жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 1, раз. см. пред.