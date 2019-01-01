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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По делу о крестьянине Рязанской губернии Скопинского уезда Горловской волости, села Горлова Дмитрия Борисова Фомина (3 ч. 103 ст. угол. улож.). // Гос. архив Российской Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3176Горлово, с. каз.при колодцах.313123810481071Церковь православная 1. Училище. Сельское правление. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1161. Горлово, село бывшее государственное, дворов 353, жителей 2710, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная, школа, 14 лавок, овчинный за Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Горлово21021115661099442242268648сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Горлово село8408на пересечений тракт. мих. Данк и Скоп. Енифань59223572302466910132—волостн. правл.Цер. кам., зем. шк. см., ярм. 31 янв., баз. ежен. по воскр., 4 ветр. мел., каз. вин. лав., пив. лавка, аптека, кирп. зав., кам. час в память Ими Алек. II, тракт. с вин., Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329891Горловосело53°50'с.ш.39°03'в.д.N-37-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644415101с Горловосело