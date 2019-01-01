село Горлово, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Горлово

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
По делу о крестьянине Рязанской губернии Скопинского уезда Горловской волости, села Горлова Дмитрия Борисова Фомина (3 ч. 103 ст. угол. улож.). // Гос. архив Российской Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3176Горлово, с. каз.при колодцах.313123810481071Церковь православная 1. Училище. Сельское правление. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Горловская волость
1161. Горлово, село бывшее государственное, дворов 353, жителей 2710, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная, школа, 14 лавок, овчинный за Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Горловская волость
село Горлово21021115661099442242268648сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Горловская волость
Горлово село8408на пересечений тракт. мих. Данк и Скоп. Енифань59223572302466910132волостн. правл.Цер. кам., зем. шк. см., ярм. 31 янв., баз. ежен. по воскр., 4 ветр. мел., каз. вин. лав., пив. лавка, аптека, кирп. зав., кам. час в память Ими Алек. II, тракт. с вин., Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
329891Горловосело53°50'с.ш.39°03'в.д.N-37-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Горловское сельское поселение
61644415101с Горловосело

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