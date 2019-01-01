деревня Котиха, деревня Котиха, Родниковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Котиха

Родниковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Юрьевецкой уезд
11145Котиха, д.при рч. Парше.105352994100

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Сосновская волость
76. Котиха, деревня бывшая владельческая, дворов 32, жителей 234, красильный завод, 3 клеев. зав.

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Юрьевецкий уезд, Сосновская волость
Котиха д.рч. Парща1073721078113191син. кал. 2 кл. з.ф.-з.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Родниковский район
4584Котихадеревня57°00'41°45'O-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Родниковский муниципальный район, Парское сельское поселение
24623444216д Котихадеревня
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