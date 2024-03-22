деревня Лиелие Зимайжи, деревня Лиелие Зимайжи, Kombuļu pagasts, Krāslavas novads (на 2021) — Familio

Лиелие Зимайжи

Kombuļu pagasts, Krāslavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Krāslavas novads, Kombuļu pagasts
Lielie Zīmaiži100140065ciemsEKS

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Креславская волость
121ЗимайжидеревняЛея, озероКреславского, римско-католическогоЗубринскому сельскому обществу6
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