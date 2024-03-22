деревня Лопаткино, деревня Лопаткино, Великолукский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Лопаткино

Великолукский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Великолукский район
423354Лопаткинодеревня56°02'с.ш.30°38'в.д.O-36-134

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Великолукский муниципальный район, Сельское поселение Пореченская волость
58606436326д Лопаткинодеревня

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Велижский уезд, Церковищенская волость
131ЛопаткинодеревняколодецМаковского, православногоПетровскому сельскому обществу7
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