село Петропавловка, село Петропавловка, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Петропавловка

Ртищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Сапожковская волость
931. Петро-Павловка, сельцо бывшее владельческое, при речке Ольховке, дворов 108, жителей 600, 2 лавки, 7 ветряных мельниц

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ртищевский район
52817Петропавловкасело52°15'с.ш.44°03'в.д.N-38-137

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Сапожковской волости

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ртищевский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
63641452136с Петропавловкасело

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1695Петропавловка 1-я, сц. вл.при вершине ручья Байки.253326151168
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close