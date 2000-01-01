деревня Митрофановщина, деревня Митрофановщина, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Митрофановщина

Холмогорский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Холмогорский район
447789Митрофановщинадеревня64°17'с.ш.41°43'в.д.Q-37-144

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Холмогорский муниципальный район, Ухтостровское сельское поселение
11656452186д Митрофановщинадеревня

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Ломоносовская волость
ПерфильевскаяМитрофановщинадер.Богоясленско-Ухтостровскогопо прав. бер. р. Богоявленки82530Богоявленско-Ухтостровскому
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