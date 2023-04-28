деревня Горняты, деревня Горняты, Лидский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Горняты

Лидский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Тарковская волость
186. Гортяты, деревня бывшая владельческая и государственная, при урочище Загуменье, дворов 14, жителей 168, волостное правление (уездный город в 13 верстах), школа. В 3 Показать все

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Находки

Где упоминается данное место
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Лидский район, Тарновский сельсовет
д Горняты26

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Тарновская волость
Горняты, д., р. Дзитва, жит. 201 (96 м. 105 ж.), дес. 241, у. гор. 13 в., вол. пр. — в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Лида 13 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Лидский район, Тарновский сельсовет
д. Горняты25
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