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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
186. Гортяты, деревня бывшая владельческая и государственная, при урочище Загуменье, дворов 14, жителей 168, волостное правление (уездный город в 13 верстах), школа. В 3 Показать все
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Находки
Где упоминается данное место
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Горняты26
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Горняты, д., р. Дзитва, жит. 201 (96 м. 105 ж.), дес. 241, у. гор. 13 в., вол. пр. — в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Лида 13 в.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Горняты25