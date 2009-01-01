Населенное место

Споры 1-е, им. (Козловского), оз. Остютево и Свит, жит. 13 (9 м. 4 ж.), дес. 233, у. гор. 46 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Поставы 7½ в.