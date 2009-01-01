деревня Споры Большие, деревня Споры Большие, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Споры Большие

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Поставский район, Ширковский сельсовет
д Споры Большие10

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Ясевская волость
Споры 1-е, им. (Козловского), оз. Остютево и Свит, жит. 13 (9 м. 4 ж.), дес. 233, у. гор. 46 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Поставы 7½ в.
Споры 2-е, им. (Дмоховского), оз. Споры и Остютево, жит. 16 (7 м. 9 ж.), дес. 64, у. гор. 44 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Поставы 10 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Юньковский сельсовет
д. Споры Большие18
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