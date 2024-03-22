село Головинщино, село Головинщино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Головинщино

Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Головинщинская волость
875. Головинщинское (Алексеевское), село бывшее владельческое, при речке Гущинской Рясе, дворов 257, жителей 1555, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церко Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Головинщинская волость
село Головинщинское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Лев-Толстовский район
78559Головинщиносело53°11'00"39°39'00"N-37-104

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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Лев-Толстовский муниципальный район, Сельское поселение Троицкий сельсовет
42636440106с Головинщиносело

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
С. Головинщино79Кн. Варв. Алекс. Вяземская262465

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2378Алексеевское (Головинщино), с. вл.при рч. Гущниной Рясе.2237173768733Церковь православная 1.
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