посёлок городского типа Верхнеднепровский, посёлок городского типа Верхнеднепровский, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Верхнеднепровский

Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Дорогобужский район
176658Верхнеднепровскийпгт54°59'00"33°21'00"N-36-043

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Чат по генеалогии Смоленской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Дорогобужский муниципальный район, Верхнеднепровское городское поселение
66614153051пгт Верхнеднепровскийпоселок городского типа
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