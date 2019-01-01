деревня Воротыновка, деревня Воротыновка, Киреевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Воротыновка

Киреевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Киреевский район
391133Воротыновкадеревня53°49'с.ш.37°53'в.д.N-37-076

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Чат по генеалогии Тульской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Киреевский муниципальный район, Богучаровское сельское поселение
70628405216д Воротыновкадеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Богородицкий уезд
929Воротынка, сц. вл.при овраге Чихаревском и прудах.161618109102
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